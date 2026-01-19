Allerta rossa prorogata in Sardegna: ecco motivi e pericoli tra piogge e rischio esondazioniIl direttore generale della Protezione civile, Mauro Merella, spiega gli scenari attesi per le prossime ore nell’Isola
Mauro Merella, direttore generale della Protezione civile, spiega dalla Sala decisione di via Vittorio Veneto a Cagliari il nuovo bollettino di allerta meteo. È valido dalle 14 di oggi, 19 gennaio, sino alla mezzanotte di domani, martedì 20.
L’allerta rossa per rischio idrogeologico, ovvero frane e alluvioni, è confermata per altre 24 ore, mentre passa da giallo ad arancione il rischio idraulico, con pericolo in prossimità di foci argini fluviali.
Ci sarà un ingrossamento di fiumi e bacini.
