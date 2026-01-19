Mauro Merella, direttore generale della Protezione civile, spiega dalla Sala decisione di via Vittorio Veneto a Cagliari il nuovo bollettino di allerta meteo. È valido dalle 14 di oggi, 19 gennaio, sino alla mezzanotte di domani, martedì 20.

L’allerta rossa per rischio idrogeologico, ovvero frane e alluvioni, è confermata per altre 24 ore, mentre passa da giallo ad arancione il rischio idraulico, con pericolo in prossimità di foci argini fluviali.

Ci sarà un ingrossamento di fiumi e bacini.

