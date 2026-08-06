Oggi possibili temporali, domani grande caldo con temperature intorno ai 40 gradi.

Nella Sardegna colpita da afa insopportabile e temperature altissime tornano a far capolino i temporali estivi.

Dopo quelli di ieri, in particolare una forte grandinata a Lanusei, anche per oggi sono previste piogge sull’area sud-orientale e centrale dell’Isola. Dunque nel Campidano, sull’Ogliastra e nel Nuorese.

L’avviso di codice giallo emesso dalla Protezione Civile regionale è valido fino alle 21 di oggi, giovedì 6 agosto.

Temporali che solo per poco interromperanno l’afa opprimente di questi giorni.

E domani, a Cagliari, si toccheranno i 40 gradi. È doppia infatti l’allerta della protezione civile: oggi il rischio temporali, domani temperature altissime anche nelle zone costiere dell’Isola, in particolare sulla fascia orientale e meridionale.

Come spiega il bollettino meteo, infatti, un moderato vento porterà l’area calda dalle zone interne verso le zone orientali dell’Isola e in particolare verso la Città Metropolitana di Cagliari, nelle ore pomeridiane di venerdì 7 agosto.

Risultato, temperature massime diffusamente elevate, con picchi intorno ai 40 gradi localizzati in particolare nel Basso Campidano e nella Città Metropolitana di Cagliari.

Cagliari oggi, domani e sabato 8 agosto è contrassegnata con il livello massimo di rischio (bollino rosso) nel consueto bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

(Unioneonline)

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