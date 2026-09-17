Allerta per temporali e rischio esondazioni in mezza SardegnaAvviso della Protezione civile regionale: fenomeni previsti dal pomeriggio
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Allerta per rischio idrogeologico per temporali, a partire dal pomeriggio di oggi e fino alla serata di domani per la Sardegna centro-orientale.
L’avviso della Protezione civile riguarda la parte est dell’Isola, dal Sarrabus alla Gallura, passando per Ogliastra e Baronia. Domani il colore giallo resta solo dal Sarrabus alla Baronia.
Da San Teodoro in su l’allerta – gialla in tutti i casi – riguarda anche il rischio idraulico, legato all’ipotesi di esondazione dei corsi d’acqua.
Le fasce della giornata maggiormente attenzionate sono quelle che vanno dalle 14 fino alle 21 di oggi (per tutte le aree orientali) e dalle 12 alle 21 di domani (ad esclusione della Gallura).
(Unionreonline)