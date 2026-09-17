Per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Pirri l’anno scolastico non poteva cominciare nel migliore dei modi.

Oltre 400 ragazzi, tra studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 19 classi coinvolte, sono stati protagonisti del progetto “Sport e inclusione” del Patto educativo di comunità di Pirri, sostenuto da Fondazione con il Sud.

La tre giorni, andata in scena nel Parco di Terramaini con lezioni all’aria aperta e momenti di svago, si è conclusa oggi in concomitanza con l’evento “Frequenze”, il villaggio temporaneo promosso dalla Città metropolitana di Cagliari e dal Comune che propone attività culturali e sportive e momenti di confronto, per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare i parchi cittadini come luoghi di aggregazione e partecipazione.

Nell’occasione è stato possibile fare un bilancio di un’iniziativa destinata a essere replicata negli anni, con grande soddisfazione dei promotori e dei docenti, ma, soprattutto, dei ragazzi e dei loro genitori: presenti stamattina nel Parco di Terramaini Filippo Spanu, presidente di Arcipelago Sardegna, capofila del progetto, il preside dell’Istituto comprensivo di Pirri Valentino Pusceddu, Isabella Ligia e Caterina Argiolas, rispettivamente responsabile del Servizio Pianificazione e Programmazione Strategica e delegato all’Istruzione della Città metropolitana di Cagliari, e la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca.

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