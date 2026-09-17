Scuole, sport e inclusione: a Cagliari la tre giorni nel Parco di TerramainiProtagonisti 400 studenti dell’Istituto comprensivo
Per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Pirri l’anno scolastico non poteva cominciare nel migliore dei modi.
Oltre 400 ragazzi, tra studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 19 classi coinvolte, sono stati protagonisti del progetto “Sport e inclusione” del Patto educativo di comunità di Pirri, sostenuto da Fondazione con il Sud.
La tre giorni, andata in scena nel Parco di Terramaini con lezioni all’aria aperta e momenti di svago, si è conclusa oggi in concomitanza con l’evento “Frequenze”, il villaggio temporaneo promosso dalla Città metropolitana di Cagliari e dal Comune che propone attività culturali e sportive e momenti di confronto, per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare i parchi cittadini come luoghi di aggregazione e partecipazione.
Nell’occasione è stato possibile fare un bilancio di un’iniziativa destinata a essere replicata negli anni, con grande soddisfazione dei promotori e dei docenti, ma, soprattutto, dei ragazzi e dei loro genitori: presenti stamattina nel Parco di Terramaini Filippo Spanu, presidente di Arcipelago Sardegna, capofila del progetto, il preside dell’Istituto comprensivo di Pirri Valentino Pusceddu, Isabella Ligia e Caterina Argiolas, rispettivamente responsabile del Servizio Pianificazione e Programmazione Strategica e delegato all’Istruzione della Città metropolitana di Cagliari, e la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca.