È la nonnina più longeva dell’Ogliastra, ma con la sua età è tra le prime in Sardegna. Battistina Piras è nata il 17 settembre 1919 e oggi compie 107 anni. Quando c’è bel tempo stende i panni in balcone nella sua Osini, paese di 700 anime ai piedi degli imponenti Tacchi d’Ogliastra dove sono in tanti a vivere a lungo.

Attualmente sono 6 i centenari, con nonna Battistina che guida la truppa. Stamattina ha ricevuto il sindaco, Alfredo Cannas, con il quale si è intrattenuta a chiacchierare sul divano di casa. Cerchietto in testa per mantenere in ordine i capelli, orecchini e bracciale d’oro a completare l’outfit. Il segreto della pelle liscia? La crema che adopera ogni giorno. «La adopero perché mi fa più bella. Vado ancora dall'estetista», racconta nonna Battistina. Al telefono il dialogo scorre fluido. «Mi sento giovane, ho una memoria terribile». Sa che 107 anni è un’età importante, qualcosa che inizia a profumare di Guinness. «Non so come ci sia arrivata, solo Dio lo può sapere, neanche gli scienziati. Io prego ogni giorno Santa Susanna e San Giorgio».

Santi che la comunità di Osini venera da secoli. «Qui a Osini si vive bene, l’aria è buona. Nella mia vita mi sono sempre comportata bene e qui in paese mi vogliono tutti bene». Aveva una ventina d’anni quando è scoppiata la Seconda guerra mondiale, epoca di cui racconta un aneddoto: «Eravamo andati a Tortolì in cerca di cibo perché qui non ce n’era. Mio marito era stato richiamato e si trovava ad Arbatax. Quel giorno erano avvenuti i bombardamenti al porto. Chi fa la guerra non è un vero cristiano». Oggi a pranzo nonna Battistina mangerà tortellini e filetto di manzo arrosto. «Dolci? Pochi, molto pochi».

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