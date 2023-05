Tutta la Sardegna si tinge di giallo. Seguendo i codici della Protezione civile, per il pomeriggio e gran parte della giornata di domani, la centrale di via Biasi a Cagliari ha diramato un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico su tutte le regioni dell’Isola.

Stando alle mappe, nella giornata di giovedì si prevede un miglioramento a partire dai settori orientali.

Le aree interessate dai temporali – già attivi in queste ore - sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Intorno alle 13,30 un violento acquazzone si è abbattuto sul Cagliaritano e il Comune di Carbonia ha invitato i cittadini a non uscire se non strettamente necessario.

(Unioneonline/E.Fr.)

