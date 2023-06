È in vigore fino alle 20.59 di questa sera l’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sul Campidano. Ma l’avviso della Protezione civile si estende anche alla zona Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

Il Comune di Cagliari ha diramato una nota in cui spiega: “In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza pubblica, la Protezione civile Comune di Cagliari significa che nel territorio della Municipalità di Pirri è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto in sosta nelle sopracitate vie di Pirri possono essere spostate nell'area parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano”.

Mentre sulla Statale 126 un tratto è stato chiuso al traffico per allagamento in località Fluminimaggiore, tra il km 63,300 e il km 64.

Sul posto c’è personale di Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

