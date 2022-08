Prosegue in Sardegna l’allerta per il maltempo. Un nuovo avviso è stato emesso oggi dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile ed è valevole dalle 14 fino alle 20.59 di questa sera.

Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di Iglesiente e Campidano; codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

