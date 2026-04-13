Allarme carburanti, gli agenti di viaggio sardi: «Il calo c'è ma ottimisti per l'estate»Pileri (Fiavet): l’Isola potrebbe essere avvantaggiata rispetto ad altre mete meno sicure
È ottimista la Fiavet sull'allarme carburante aereo legato alla chiusura dello stretto di Hormuz.
Il rappresentante degli agenti di viaggio Gian Mario Pileri confida in una risoluzione a breve della crisi petrolifera. «Nelle ultime settimane, il rallentamento nelle prenotazioni c'è stato», ammette Pileri, «ma resta l'80% del mondo a disposizione per le prossime vacanze». La Sardegna, inoltre, potrebbe essere avvantaggiata rispetto ad altre mete meno sicure.
«In questo momento sappiamo benissimo che per quest'estate non ci dovrebbero essere problemi, quindi tranquillizzerei un po' tutti i turisti e anche i sardi che devono spostarsi. Però», aggiunge Pileri, «è normale che se questo conflitto dovesse terminare fra 15 giorni è un discorso, se dovesse invece andare avanti diventa un problema, soprattutto nel termine della stagione, quindi da agosto in avanti».
La mente va al passato: «Abbiamo passato situazioni anche più complicate: non dimentichiamoci della pandemia e delle torri gemelle».