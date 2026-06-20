Sarà la piccola frazione di Zuri ad ospitare domani 21 giugno per l’intera giornata la manifestazione “I templi dell’accoglienza,” un viaggio tra cultura, memoria, paesaggio, saperi e sapori.

Tante le iniziative che saranno proposte. Dalle 8 in programma escursioni e poi alle 11 “Il dialogo sottile tra essere umano e pianta”, un’esperienza sensoriale dedicata alla relazione tra l’essere umano e il mondo vegetale. Alle 13 il pranzo comunitario e poi spazio agli espositori con le officine del saper fare. Diverse le attività proposte tra le 17 e le 20. Tra queste “I tesori del gusto£, una degustazione guidata di vini e prodotti identitari del territorio. E poi ci saranno sbandieratori, musici e danze medievali.

Alle 20, per chi ha prenotato, sarà possibile partecipare al cooking show, una degustazione con gli chef Roberto Serra e Leonardo Marongiu. Ancora danze nel dopocena, appuntamenti tra miti, stelle e significati e a chiudere la musica dei Dilliriana.

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