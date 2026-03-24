Arzachena punta sulla cultura del vino e lo fa con un’iniziativa che unisce formazione, territorio e qualità. Il Comune promuove un percorso dedicato ai vini naturali nazionali, organizzato da Slow Food Gallura, articolato in due serate pensate per accompagnare i partecipanti in un vero e proprio viaggio sensoriale. L’appuntamento è per domani, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, dalle 17:30 alle 19:30, negli spazi dell’Istituto Alberghiero Ipsar Costa Smeralda. Un’occasione per approfondire un segmento sempre più apprezzato del panorama enologico: quello dei vini naturali, prodotti senza additivi chimici, nel rispetto della biodiversità e dei processi fermentativi spontanei.

Il programma prevede lezioni teoriche e degustazioni guidate, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere caratteristiche, profumi e peculiarità di ogni calice. A condurre il percorso sarà Paola Placido, che guiderà i partecipanti nella scoperta delle sfumature e dell’identità di queste produzioni. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri formativi avviato nel 2023 dalla delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu, con l’intento di valorizzare il tessuto produttivo locale e rafforzare il legame tra comunità e tradizioni agroalimentari. Il costo di partecipazione è di 25 euro.

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