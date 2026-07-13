Un contributo economico per l’accesso gratuito alle attività sportive destinato a minori e giovani a rischio di esclusione sociale. Il Comune di Dolianova ha pubblicato l’avviso per i contributi previsti dal bando regionale Fast (Fare Sport Tutti) che stanzia 12,5 milioni di euro per tre anni finalizzati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto della povertà educativa e dell’isolamento sociale attraverso i valori dello sport. I beneficiari (minori da 5 ai 18 anni e giovani con disabilità fino a 26 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee inferiore ai 20mila euro) potranno ricevere fino a 500 euro per coprire le spese di iscrizione e frequenza delle attività sportive dilettantistiche nella stagione 2026/2027. Le domande vanno inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Sil della Regione a partire da domani fino al 15 settembre.

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