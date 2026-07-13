Fermati. Respira. Vivi". È lo slogan della 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa, presentata stamattina in Camera di Commercio a Sassari. Un messaggio che sarà la cifra distintiva del festival internazionale, in programma dal 16 al 21 luglio 2026, con il suo invito a prendersi i propri tempi e assaporare la vita. Organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu, e sostenuto dal Comune ittirese, presenterà quest'anno otto gruppi stranieri, lungo la sei giorni di spettacoli, tra musica e danza, ma anche mostre e altri eventi, in un clima di festa e di momenti di condivisione. Quest'anno l'esordio avverrà con l'anteprima di Sassari, grazie anche alla collaborazione con il Comune del capoluogo turritano il 16 luglio mentre Alghero ospiterà l'epilogo. Inserita nel progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio, Ittiri Folk Festa ha il sostegno della Regione Sardegna, il patrocinio del presidente del Consiglio regionale, oltre che della Fondazione Sardegna. Appoggi fondamentali per un festival inserito nel circuito internazionale Cioff, contenitore delle manifestazioni più importanti a tutela delle tradizioni, e che conferma, anche stavolta, la partnership col Festival Internazionale di Bolotana. Nel dettaglio del cartellone si inizia, mercoledì 15 luglio a Ittiri, alle 21, presso la Fontana “S'Abbadorzu”, con la tappa del Festival delle Bellezze e la presentazione del programma ufficiale di Ittiri Folk Festa.

Come scritto, il giorno dopo, a Sassari, in piazza Moretti, a cominciare dalle 21.30, sarà la volta di "Danze dal mondo” con i gruppi di Argentina, Senegal, Perù, Montenegro e Irgoli. Venerdì 17 si ritorna a Ittiri, nei Giardini Pubblici, alle 22, con "Sonos de Ballu”, la rassegna di musica etnica e danze popolari che avrà per protagonisti la band ittirese Niera, il gruppo musicale etnico “A Bratzos Tentos”, il gruppo musicale del Salento “Scazzicapietri” e come ospite speciale l'armonicista Moses Concas. Sabato invece il programma prevede alle 12, nel Palazzo Comunale di Ittiri, il saluto delle autorità ai gruppi stranieri e la consegna del Premio Zenìas a Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più rappresentative della Sardegna. Dalle 16 alle 19 al Bike Park “Franco Simula” la gara ciclistica di Mountain Bike per giovanissimi Trofeo “Ittiri Folk Festa” . Alle 22 è il turno di Ballo al Parco Missingiagu coi gruppi di Argentina, Senegal, Perù, Montenegro, Benetutti, Sorgono, Nuoro e Ittiri, e la partecipazione straordinaria di Maria Giovanna Cherchi. Domenica alle 11 la suggestiva Messa dei Popoli nella ittirese Chiesa San Pietro in Vincoli, animata dal Coro “Boghes e Ammentos”. Dalle 9 alle 12.30 gara ciclistica su strada Trofeo “Ittiri Folk Festa” per le categorie esordienti, allievi e juniores. Alle 18 la Gran Parata di tutti i gruppi, con partenza dal Convento di San Francesco. Alle 22 al Parco Missingiagu il ballo coi gruppi di Ucraina, Isola di Pasqua, Colombia, Messico, Argentina, Perù, Montenegro, Tempio, Bitti e Ittiri. Lunedì 20 luglio in piazza Marconi,a partire dalle 21.30 la Rassegna di sapori e musica dal mondo. Cena etnica e balli in piazza con Argentina, Montenegro, Perù e Salento. Chiusura infine, mercoledì 21 luglio con “In Alghero Folk International”, dove saranno protagonisti i gruppi di Argentina, Montenegro, Perù e Salento. L'ospite nazionale sono gli Scazzicapieti, che arrivano da Leverano, in provincia di Lecce, e propongono musica popolare salentina. Sul fronte isolano, si esibiranno il gruppo Folk Benetutti, il bittese “Sas Prennas”, il Coro “Su Nugoresu” da Nuoro, e il gruppo folk Sorgono. E ancora, per le maschere, il gruppo Onnigaza di Ghilarza, quello di Tertenia con l'associazione “Su Maimoni e Is Ingestusu”. L'elenco di ospiti continua con presenze da Monserrato, Settimo San Pietro il gruppo “Accademia tradizioni popolari Città di Tempio”, le Trombe e Tamburi “Sa Sartiglia” di Oristano e dei Tumbarinos di Gavoi, il gruppo folk “Cambales” di Irgoli, presente per l'anteprima a Sassari. Last but not least, l'associazione culturale e folklorica “Ittiri Cannedu”, padrona di casa. Ittiri sarà però rappresentata anche dall'associazione “Il sorriso”. Alla presentazione di stamattina erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Ittiri Baingio Cuccu, Danilo Spanu del progetto Salude & Trigu, l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari Nicoletta Puggioni, l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu. “Questo- ha affermato l'esponente della giunta Todde- è uno degli eventi importanti sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo, riusciamo a finanziare tutte le domande. Le strategie degli eventi puntano al consolidamento del target, alla destagionalizzazione, delocalizzazione e internazionalizzazione. Hanno valenza non solo turistica ma in un momento come questo con recrudescenza di conflitti, intolleranza, consentono di avvicinare e riconoscere la cultura degli altri. Credo sia importante che ciascuno faccia qualcosa per realizzare le condizioni di pace e Ittiri Folk Festa ha questo spirito”.

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