Una pesca di beneficenza per aiutare i cani e i gatti randagi di Villasimius. L’iniziativa è dell’associazione “I randagi di Villasimius Odv” ed è in programma sabato 8 agosto in via Umberto I (pressi piazza del Comune) a partire dalle 19.30.

“L’intero ricavato – spiega Paolo Paradiso, presidente dell’associazione – sarà destinato a sostenere cure veterinarie, interventi di emergenza, sterilizzazioni, alimentazione e assistenza ai cani e ai gatti randagi del territorio”. La pesca “è resa possibile – aggiunge Paradiso – grazie alla straordinaria collaborazione di numerose attività commerciali locali che hanno messo a disposizione decine di premi, e ai volontari che hanno organizzato la giornata”. L’invito a partecipare è rivolto a residenti e turisti: “Con un piccolo gesto - conclude Paradiso – sarà possibile contribuire alla tutela degli animali più bisognosi”.

Solo per quanto riguarda i gatti a Villasimius si contano ben tredici colonie feline ufficiali mentre altre tre sono in fase di riconoscimento. Gatti accuditi, appunto, dall’associazione I Randagi. Uno degli obiettivi dei volontari è quello di realizzare a Villasimius una prima area di emergenza attrezzata per gatti. Un rifugio dove poter assistere i gatti bisognosi di cure, di cibo o anche semplicemente di un po’ di fresco. Il terreno, alla periferia del paese, sarebbe già stato individuato

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