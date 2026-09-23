Dal 25 al 27 settembre, il “Move the Box” di Villa Verde ospita “Voci in Movimento”, tre giornate per mettersi in gioco tra tecnica vocale, interpretazione e presenza sul palco. Una “masterclass” organizzata dall’associazione culturale Palazzo d’Inverno, sotto la direzione artistica di Betty Oro. A guidare i ragazzi ci sarà Tiziana Capasso, cantante e vocal coach tra le più note e stimate in Italia. L'idea nasce per dare a cantanti e performer un'occasione concreta per studiare, confrontarsi e lavorare su come unire la voce all'espressività e al carattere sul palco. Il lavoro si svilupperà sia attraverso sessioni individuali, sia tramite esercitazioni corali e di gruppo. Un percorso completo che parte dalle basi della respirazione e dall'uso consapevole del corpo, per poi passare al controllo dell'emissione, al superamento dei blocchi emotivi e alla gestione delle dinamiche vocali. Un'attenzione particolare sarà riservata allo studio interpretativo dei testi, alla dizione espressiva e alla tenuta del palcoscenico, elementi chiave per comunicare con efficacia di fronte al pubblico. Il programma. Venerdì 25, dalle 14 alle 20, il via al laboratorio, con la prima ora e mezza aperta a curiosi e appassionati che vogliono partecipare come uditori. Si proseguirà poi sabato 26, sempre dalle 14 alle 20. Conclusione domenica 27, con l’ultima sessione di studio, dalle 15 alle 18, e il concerto finale, alle 19, aperto al pubblico, con i ragazzi che saliranno sul palco per un'esibizione dal vivo. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma di attività dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dalla Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Consorzio Due Giare e il Comune di Villa Verde.

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