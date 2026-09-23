Quando cala il buio, San Michele si accende nel cielo di Alghero. La cupola, illuminata di bianco, accompagna i giorni della festa del Santo Patrono e diventa il segno visibile delle celebrazioni che entrano nel vivo in vista del 29 settembre. L’illuminazione, promossa dalla Fondazione Alghero, resterà attiva anche nei giorni successivi alla festa: è un primo progetto sperimentale, al quale seguirà uno studio illuminotecnico concordato con la Soprintendenza per rendere definitivo l’intervento su uno dei simboli della città. Intanto prosegue il programma del Sant Miquel Festival. Il 26 settembre apertura serale del Museo del Corallo, mentre il 27 e 28 sono in programma le Giornate Europee del Patrimonio. Lunedì 28, alla Banchina Dogana, spazio alla musica di “Sons de l’Alguer Nova”, con Claudia Crabuzza, Yasmin Brandi, Davide Casu, Arbre de Peix e altri artisti algheresi, insieme a una formazione catalana. Martedì 29 le celebrazioni religiose, con Vespri, processione nel centro storico, Banda musicale e messa solenne in Cattedrale. Nella stessa giornata riaprirà anche il Museo archeologico MUSA. Il 30 settembre la musica continuerà con Patrick & The Crazy Silvers.

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