Emozioni in volo, ebbrezza di un viaggio tra sogni, coraggio e libertà. Sono raccontate nel libro di Riccardo Frau, che verrà presentato sabato 10 ottobre, alle ore 18, presso l’Auditorium “Renato Loria” di Muros.

Il testo, dal titolo “Storia del volo sportivo a Sassari – Da Icaro al drone”, ripercorre momenti storici, emozioni, paesaggi e paure, ma anche trasformazioni, innovazioni e rivoluzioni tecniche che hanno cambiato il mondo.

Un appuntamento dedicato alla storia dell’aviazione e del volo sportivo nel nostro territorio, attraverso racconti, immagini e testimonianze che ripercorrono un affascinante viaggio dagli albori del volo fino alle più moderne tecnologie. Ad arricchire la serata, sarà possibile visitare l’esposizione statica di aeromodelli volanti del Circolo Aeromodellistico Turritano. Un’occasione per conoscere una pagina particolare della storia sassarese e lasciarsi trasportare dalla passione per il volo. A moderare l'incontro con l'autore sarà Lorenzo Chessa.

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