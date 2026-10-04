Il Comune di Baradili ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi destinati ai residenti per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo. In questo modo, le persone potranno usufruire di un’agevolazione a fondo perduto per l’installazione di impianti e sistemi nelle superfici di copertura degli edifici residenziali ad uso abitativo, ubicati all’interno del territorio comunale. Il contributo sarà riconosciuto a copertura dei costi di realizzazione e installazione. Le risorse economiche destinate all’attuazione del programma ammontano a 17.500 euro, ma la dotazione potrebbe essere incrementata nel caso in cui ci fossero richieste per importi superiori. Le domande ritenute ammissibili verranno inserite in un elenco stilato in base all’ordine cronologico di arrivo. Le richieste di contributo dovranno essere presentate in formato cartaceo oppure tramite PEC, all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 16 Novembre. “È un’azione del tutto coerente con le funzioni istituzionali e con i nostri programmi – commenta la sindaca Maria Anna Camedda - che incentivano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e una transizione energetica sostenibile”.

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