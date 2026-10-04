Movimento, benessere e socialità. A Sarroch tornano da ottobre le attività del Centro di Aggregazione Sociale con i corsi di ginnastica dolce, Pilates e Yoga. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori, pensati per promuovere uno stile di vita attivo e offrire ai cittadini occasioni di incontro e cura del proprio benessere.

Per la ginnastica dolce e il Pilates sarà data priorità ai residenti a Sarroch che abbiano compiuto 60 anni, mentre per lo Yoga la precedenza sarà riservata ai cittadini dai 45 anni. I requisiti anagrafici dovranno essere posseduti entro la scadenza delle iscrizioni, fissata per lunedì 12 ottobre.

La quota mensile per ciascuna attività è di 15 euro per i residenti e di 22 euro per i non residenti, che potranno partecipare soltanto in presenza di posti disponibili. Ogni laboratorio sarà attivato al raggiungimento di almeno 12 iscritti.

Le domande dovranno essere presentate attraverso gli appositi moduli online. Tutte le informazioni sui requisiti, le condizioni di partecipazione e le modalità per iscriversi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sarroch.

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