Sarà presentato mercoledì alle 19, nell’ex Montegranatico il volume “Vida de su thaumaturgu Santu Giorgi Obispu de Sueddi”, un’opera in lingua sarda in ottava rima scritta dal religioso Giovanni Battista Madeddu tra il 1772 e il 1809. Il testo, pubblicato per la prima volta nel 1896 a cura del parroco di Suelli, don Lorenzo Scano, è stato rispolverato dall’editore di Suelli Di Virgilio. Il volume racconta la vita e i prodigi di San Giorgio, patrono di Donori a cui la trazioni popolare attribuisce guarigioni miracolose. Nelle pagine in lingua sarda (con traduzione a fronte in italiano) anche la descrizione della fede profonda dei sardi nei confronti del santo.

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