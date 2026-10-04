All'inizio del mese di ottobre del 2011, la parrocchia di Sant'Isidoro a Sinnai, visse una giornata quasi storica. Arrivò da Cagliari il simulacro di Sant'Efisio guerriero e fu una grande festa di fede e di popolo con la statua del Santo martire guerriero. Da allora la chiesa dedicata al Santo agricoltore conserva una statua di Sant’Efisio.

Un rito che si è rinnovato come sempre in un clima di grande fede: la prima volta nel 2011 fu una festa straordinaria con fedeli del Santo martire che arrivarono a Sinnai da tutti i paesi vicini. Da allora, il rito si rinnova nei primi giorni di ottobre. Come è successo ieri: prima la celebrazione della Messa solenne nella parrocchia di Sant'Isidoro, poi la processione fra le vie del paese.

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