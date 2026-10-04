Selegas rinnova la tradizione con la festa in onore di Santa Vitalia, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Le celebrazioni uniscono la devozione religiosa ai momenti di festa e socialità, nel segno delle tradizioni locali. I festeggiamenti sono organizzati dal Comitato Classe 1986, in collaborazione con la Pro Loco di Selegas e con il patrocinio del Comune. Oggi, domenica 4 ottobre, alle 17.30 è previsto il raduno nella chiesa di Sant’Anna, da dove partirà la solenne processione per le vie del paese. Il corteo sarà accompagnato dai gruppi folk, dalle launeddas di Samuele Cordeddu, dall’organetto di Luigi Cordeddu e dai cavalieri. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne, presieduta da don Gianmarco Lorrai, parroco di Guasila.

La festa religiosa proseguirà domani lunedì 5 ottobre. Alle 11 è in programma la Santa Messa solenne celebrata da don Luca Venturelli, mentre alle 17.30 si terrà la funzione pomeridiana. I riti si concluderanno martedì 6 ottobre, alle 17.30, con la Santa Messa seguita dalla processione di rientro alla Chiesa parrocchiale. Ricco anche il calendario degli appuntamenti civili. Questa sera, a partire dalle 21.30, spazio alla musica e al ballo con l’esibizione del gruppo Poesias. Domani dalle 18.30, sul sagrato di Santa Vitalia, è in programma lo spettacolo del Clown Mozzarella dedicato ai più piccoli. In serata, dalle 21.30, spazio alla musica e alle danze con la Carovana Folk. Alle 22 è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico. La festa rappresenta un momento di forte partecipazione per la comunità di Selegas, che rinnova anche quest’anno un appuntamento legato alla fede e alla cultura popolare del paese.

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