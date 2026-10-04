Villaurbana, venerdì 9 ottobre la riunione per la costituzione della Compagnia BarracellareVerrà spiegato cosa dovrà fare la Compagnia e chi potrà arruolarsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche il Comune di Villaurbana, assieme ad altri comuni del Monte Arci, lavora alla costituzione della Compagnia Barracellare. L’obiettivo dell’ente è quello di creare un gruppo che possa dare un supporto concreto nella cura e valorizzazione del territorio, nella protezione civile, nella prevenzione e nelle attività di supporto al Comune e alla popolazione. La Compagnia, inoltre, svolgerà anche attività di supporto nelle emergenze.
Al gruppo possono partecipare giovani, pensionati e tutti i cittadini interessati, in possesso dei requisiti. A questo proposito è previsto un incontro conoscitivo, venerdì 9 ottobre, alle 17.30, nel centro socio-culturale “Agostino Garau”. Nel corso dell’appuntamento verrà spiegato cosa farà la Compagnia, chi può partecipare, come aderire e quali indennità sono previste. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.