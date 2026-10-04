Anche il Comune di Villaurbana, assieme ad altri comuni del Monte Arci, lavora alla costituzione della Compagnia Barracellare. L’obiettivo dell’ente è quello di creare un gruppo che possa dare un supporto concreto nella cura e valorizzazione del territorio, nella protezione civile, nella prevenzione e nelle attività di supporto al Comune e alla popolazione. La Compagnia, inoltre, svolgerà anche attività di supporto nelle emergenze.

Al gruppo possono partecipare giovani, pensionati e tutti i cittadini interessati, in possesso dei requisiti. A questo proposito è previsto un incontro conoscitivo, venerdì 9 ottobre, alle 17.30, nel centro socio-culturale “Agostino Garau”. Nel corso dell’appuntamento verrà spiegato cosa farà la Compagnia, chi può partecipare, come aderire e quali indennità sono previste. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.

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