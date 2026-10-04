Una tavola rotonda sulla gastronomia turistica a Sassari. Si terrà il prossimo sabato 10 ottobre, dalle 9.30 al Teatro Civico, nell’incontro “Identità in cucina: la tradizione a tavola come leva di destinazione turistica”, primo appuntamento di una giornata che vedrà, la sera, l’arrostita diffusa di “A fora li brasgeri”, iniziativa patrocinata del Comune per le vie del centro storico. L’appuntamento della mattina è curato dal Ccn Stelle del Centro, in rete con il Ccn Incentru Sassari, prende forma da L’identità in vetrina e intende mettere sotto la lente di ingrandimento il rapporto tra cibo, territorio, filiere produttive, formazione, comunicazione e turismo. Tra i relatori sono previsti Giuseppe Melis, docente ordinario di Marketing all’Università di Cagliari ed esperto di turismo e sviluppo territoriale, e Jessica Cani, consulente di comunicazione specializzata nel settore enogastronomico e nella narrazione territoriale. Insieme a loro si cercherà di rispondere al quesito sui legami tra cucina identitaria e potenziale destinazione enogastronomica. Alcune risposte verranno da Alessandra Polo, responsabile della comunicazione turistica del Comune di Sassari e co-ideatrice del progetto Identità in cucina mentre altri approfondimenti saranno dello chef Fabio Zago, che racconterà il proprio percorso professionale e il modo in cui è cambiato il suo sguardo sulla cucina sassarese. Focus poi sulla formazione con l’intervento di Sabrina Manunta, docente e responsabile degli eventi dell’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di Sassari. La sinergia con l’Istituto alberghiero si concretizzerà, nell’ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro, con il coinvolgimento degli studenti dei diversi indirizzi, dalla preparazione dei piatti insieme a Fabio Zago all’accoglienza al Teatro Civico, fino al servizio durante il pranzo nel cortile di Palazzo Ducale. Sono in programma anche gli interventi del giornalista e gastronomo Giovanni Fancello, dello storico Paolo Cau, già direttore dell’Archivio storico comunale di Sassari. mentre, Gianluigi Tiddia, docente e consulente di comunicazione, marketing, turismo e cultura, si occuperà del modo in cui questo patrimonio può essere raccontato e vissuto oggi. Tra i relatori anche Agnese Cabigliera e Giacomo Manca, Gian Piero Saccu ed Elena Cornalis, assessora alla Cultura, Turismo e Attività produttive del Comune di Sennori e consigliera nazionale di Città del Vino, con un intervento sul ruolo che comunità e istituzioni possono svolgere nel sostenere i giovani che decidono di investire sul territorio e sulle opportunità offerte dall’enoturismo. In seguito, a Palazzo Ducale, si terranno lo show cooking e il pranzo curati da Fabio Zago, in un menu che omaggia Sassari nelle sue tradizioni gastronomiche, dalla fainè con bollicine sarde alla melanzana, dagli gnocchetti con crema di cavolfiore, pecorino e pepe nero ai ceci e gamberi. La tavola rotonda è aperta a tutti mentre per il pranzo sono disponibili 50 biglietti acquistabili sui canali social di Identità in vetrina.

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