Saranno tredici i medici veterinari provenienti da diverse regioni italiane che, dal 16 al 18 luglio, prenderanno parte al corso teorico-pratico organizzato dall'associazione Sementusa dedicato alla tecnica ecografica nella gestione dell'attività riproduttiva e dell'alimentazione negli allevamenti ovini e caprini. L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Armungia e Villasalto e rappresenta un'importante occasione di aggiornamento professionale per gli operatori del settore. La prima giornata si svolgerà ad Armungia, dove è prevista la parte teorica. Il programma affronterà temi legati all'efficienza riproduttiva degli allevamenti, alla gestione alimentare, al benessere animale e all'utilizzo dell'ecografia come strumento di supporto alle decisioni aziendali. Tra i relatori figurano veterinari, docenti universitari e tecnici specializzati. Le giornate del 17 e 18 luglio saranno invece dedicate alla pratica nelle aziende di Villasalto. I partecipanti lavoreranno direttamente negli allevamenti, utilizzando gli ecografi per la diagnosi di gravidanza, la stadiazione delle gestazioni e la valutazione dell'apparato riproduttore di ovini e caprini, mettendo così in pratica quanto appreso in aula. L'obiettivo del corso è fornire strumenti concreti per migliorare l'efficienza produttiva ed economica delle aziende zootecniche attraverso una gestione più moderna della riproduzione. Il percorso formativo è rivolto a medici veterinari e agronomi che operano prevalentemente nel comparto ovino e caprino e sarà valorizzato nel sistema SPC FNOVI.

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