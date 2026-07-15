Compie dieci anni la rassegna organizzata all’associazione “Città della Terra Cruda” e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Donori. Un traguardo importante che merita una cura e un’attenzione particolare. Nulla sarà lasciato al caso per festeggiare in modo adeguato il decennale di Terraccogliente. La manifestazione si terrà il 10 e 11 ottobre nel centro del paese, tra le caratteristiche case in “ladiri” del centro storico, antiche costruzioni realizzate con mattoni di fango e paglia. La rassegna come ogni anni proporrà conferenze, mostre, laboratori artigianali e di cucina inseriti negli itinerari culturali ed enogastronomici messi a punto dagli organizzatori. Domani alle 18.00 è in programma il primo incontro tra gli operatori per definire tutti gli aspetti organizzativi.

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