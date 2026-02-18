Un vero e proprio eroe nazionale dell'Isola, il cui ricordo è sempre acceso: e ne parla anche il regista, attore e scrittore Gianluca Medas, nell'opera "Emilio Lussu. Il cavaliere indomito". L'autore sarà ospite del Circolo dei lettori "Equilibri" alle 17:30 di questo venerdì a Elmas, dove presenterà il suo libro in dialogo con il docente Gianfranco Fancello, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di piazza chiesa 3.

Il 2025 ha visto il cinquantenario dalla scomparsa del grande armungiese, spentosi a Roma il 5 marzo 1975: Medas sceglie così di ripercorrere alcuni momenti salienti della vita di Lussu, intrecciando la narrazione alla ricostruzione storica, i documenti processuali e le memorie del tempo. Ne risulta non solo la straordinaria biografia di un uomo altrettanto fuori dal comune, ma anche la storia collettiva di un'epoca travagliata, necessaria da conoscere per capire il presente.

Oltre al lavoro testuale, la fatica di Medas si è indirizzata anche verso la realizzazione di un film, uno spettacolo teatrale e una ventina di podcast, dedicati alla vita del politico e intellettuale sardo nel cruciale periodo a cavallo tra 1917 e 1948, in un complessivo progetto multimediale che mira a tenere viva, e rendere accessibile, la memoria di Lussu per le generazioni più giovani.

Fancello, per l'occasione in cattedra con l'autore, è professore ordinario di ingegneria civile, ambientale e architettura all'ateneo del capoluogo, oltre che direttore del Centro Interuniversitario di Cagliari e Sassari dal 2022.

