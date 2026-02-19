Appuntamento con la solidarietà alle ex Casermette di via Mameli a Olbia. Sabato 21 febbraio, alle ore 12.00, il Pranzo Solidale promosso da Iolao srls con l’obiettivo di sostenere concretamente alcune realtà impegnate quotidianamente nel sociale e nell’ambiente. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi a favore delle associazioni riunite nella sigla Inpare, dell’Associazione Pollicino e di Legambiente Gallura Aps, organizzazioni che operano nel territorio con progetti di sostegno alle famiglie e ai bambini, attività sociali e iniziative di tutela ambientale. L’evento si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione urbana e culturale avviato da Iolao, società che ha riaperto e ristrutturato il compendio storico delle ex Casermette con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio identitario, trasformandolo in un polo aperto alla cultura, alla partecipazione e alla responsabilità sociale, capace di diventare un presidio attivo di comunità. A curare il pranzo sarà l’Associazione Cuochi di Gallura, che proporrà un menù tradizionale legato al Carnevale: fave e lardo, frittelle e una bibita a scelta con contributo minimo di 25 euro. L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni beneficiarie. ”Il nostro obiettivo è trasformare un luogo storico in uno spazio vivo di cultura e solidarietà. Non è solo un pranzo, ma un progetto di collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini - spiegano i promotori - rappresentando così un momento conviviale per il bene del territorio”

