Europa Verde Sardegna annuncia l’inaugurazione della nuova sede di Europa Verde Alghero, in via Pascoli 16A, in programma lunedì 23 febbraio alle 18. Un appuntamento che segna un momento di rafforzamento della presenza politica e organizzativa del movimento sul territorio. <La nuova sede – si legge in una nota - nasce con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la cittadinanza e con le realtà associative locali, promuovendo partecipazione, sostenibilità e impegno per uno sviluppo equilibrato della città e dell’intero territorio>. All’incontro interverranno il co-portavoce regionale di Europa Verde Sardegna Antonio Piu, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e i consiglieri di Europa Verde, Beatrice Podda e Giampietro Moro. L’inaugurazione rappresenta un momento pubblico di confronto e rilancio dell’azione politica dei Verdi in città, con l’intento di rafforzare la rete territoriale e favorire una partecipazione attiva sui temi ambientali e sociali.

