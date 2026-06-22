Una passeggiata alla scoperta della città più arcaica, in compagnia degli idoli e delle figure che al tempo la animavano: questo mercoledì, in occasione della Festa di san Giovanni, le guide di Percorsi Alter-Nativi accoglieranno i visitatori in "Astarte, Tuvix, solstizio d'estate e Santu Juanne": una camminata tra cultura e teatro nel tramonto a Tuvixeddu, in compagnia di attori e comparse nei ruoli dell'antica divinità fenicia e della sua corte, in un'originale riscoperta del sito.

Con orario d'incontro un quarto d'ora prima in via Falzarego 35, l'inedita visita partirà alle 19:30 alla volta della necropoli, in un viaggio crepuscolare nel mondo delle civiltà fenicia e punica. Che non casualmente avrà luogo poco dopo l'appena avvenuto solstizio estivo e nella notte di san Giovanni, anticamente ritenuta magica, ricca di mistero e infestata da streghe e spiriti maligni, che le credenze popolari consigliavano di scacciare con elicriso e rosmarino.

Queste vicende esoteriche – e legate a doppio filo al complesso funerario – saranno al centro dell'iniziativa, vedendo il ritorno in scena degli amati personaggi di Astarte, del fido Tuvix e delle immancabili sacerdotesse, unendo divulgazione, spettacolo e intrattenimento in un'occasione unica. La quale è stata resa possibile dalla collaborazione della Pro Loco cagliaritana e delle associazioni Amici di Sardegna e Storia Vagante.

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