Sinnai rende omaggio al senatore Antonio Cao Pinna, figura significativa della storia politica e civile del territorio. Sarà ricordato giovedì alle 18,30, con un incontro pubblico dedicato alla sua memoria, a 98 anni dalla morte. L'appuntamento è nella sala conferenze della Biblioteca comunale, in piazza municipio 2.

L’iniziativa, dal titolo “Antonio Cao Pinna. Un senatore per Sinnai. Una storia di istituzioni, territorio e comunità”, intende riportare l’attenzione su una personalità che ha intrecciato il proprio percorso istituzionale con la storia della comunità sinnaese e con le vicende politiche del suo tempo.

Attraverso documenti, testimonianze e memorie familiari, l’incontro offrirà al pubblico l’occasione per ricostruire il profilo di Antonio Cao Pinna e per riflettere sul ruolo che figure come la sua hanno avuto nella costruzione della vita pubblica, nel rapporto tra istituzioni e territorio e nella definizione di una memoria civile condivisa. Sarà presente Giacomo Cao, promotore dell’iniziativa e discendente della famiglia Cao.

L’incontro si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria storica locale promosso dal MuA – Museo e Archivio di Sinnai, che da anni lavora alla riscoperta e alla divulgazione di documenti, biografie e vicende capaci di raccontare la storia della comunità attraverso le sue fonti.

L’ingresso è libero.

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