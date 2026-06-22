Prosegue la polemica sulle piste ciclabili a Cagliari. Il consigliere comunale Giuseppe Farris ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un duro intervento contro il piano dell’amministrazione comunale per l’ampliamento della rete ciclabile cittadina.

«Carreggiate ristrette, parcheggi eliminati, traffico sempre più congestionato, autobus rallentati e attività commerciali penalizzate», scrive Farris, che annuncia la presentazione di una mozione in Consiglio comunale per chiedere la sospensione dei nuovi progetti fino alla pubblicazione di «studi indipendenti sul loro impatto reale».

A sostegno dell’iniziativa è stata lanciata una petizione online che ha già raccolto quasi 500 firme. La presa di posizione di Farris si aggiunge alle contestazioni già emerse nelle scorse settimane contro alcuni degli interventi previsti dal Comune, che punta a realizzare circa 12 chilometri di nuove ciclovie distribuite in oltre 30 strade della città per collegare i tratti esistenti e rendere più continua la rete ciclabile.

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