«La guazza (rugiada) di Santo Giovanni fa guarire da ogni malanno». È ricordando e ispirandosi a questo proverbio che Sportisola organizza, riproponendolo proprio nella sera di San Giovanni Battista, il Trekking della guazza, giunto alla terza edizione. Un’esperienza sensoriale «tra i profumi della macchia mediterranea, in uno scorcio incantato dell’isola di La Maddalena, dove, oltre a osservare le piante, ne scopriremo le proprietà benefiche».

L’appuntamento è per martedì 23 giugno, dalle 18, presso la chiesetta della SS. Trinità, a La Maddalena, «a celebrare la notte di San Giovanni, quando venivano celebrati molti riti propiziatori e purificatori e la magia era direttamente legata al solstizio d’estate, che segnava l’inizio della nuova bella stagione». Ogni partecipante riceverà un sacchettino di fiori essiccati da utilizzare per la preparazione dell’Acqua degli Dei, la cui realizzazione verrà illustrata durante la camminata.

Il ritrovo è fissato alle 18 nel parcheggio antistante la chiesa della SS. Trinità, dove sarà presente il gazebo di Sportisola per le informazioni, mentre la partenza è prevista tra le 18.15 e le 18.30. Su un percorso panoramico di circa sei chilometri, con partenza dalla chiesetta della SS. Trinità, in località Strada Panoramica SS. Trinità, si camminerà tra sentieri e tratti asfaltati alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola di La Maddalena, tra cui l’ex Villaggio Americano della Trinità. La partecipazione è libera e gratuita, ma è consigliata la prenotazione ai numeri 3477284654 o 3495544898, oppure tramite email all’indirizzo info@sportisola.it.

Il Trekking della guazza rientra nell’iniziativa «I Cammini tra le isole», una serie di appuntamenti gratuiti, calendarizzati da marzo a dicembre 2026, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena.

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