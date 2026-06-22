Le Summer School arrivano a Castelsardo, un ricco programma di alta formazione culturale grazie alle scpromosse dall'Associazione culturale Inschibboleth, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il Festival Internazionale del Libro e della Lettura Un'Isola in Rete. Tra filosofia, letteratura, studi classici e scrittura creativa, il calendario del mese di luglio offrirà occasioni di approfondimento rivolte a studenti, ricercatori, insegnanti e appassionati. Per tutte le iniziative sono ancora aperte le iscrizioni. L'appuntamento centrale sarà la XVIII Scuola estivainternazionale in filosofia, in programma dal 6 all'8 luglio al Castello dei Doria di Castelsardo e frequentabile anche da remoto e in differita. Fondata dal filosofo ElioMatassi, la scuola affronterà i temi La fenomenologia oggi, Il reale e la relazione e Ontologia trinitaria, attraverso seminari che coinvolgeranno studiosi e docenti provenienti da università italiane e internazionali. Tra gli ospiti figurano Andrea Bellantone, Piero Coda, Emilce Cuda, Joseph Cohen, Massimo Donà, Vito Impellizzeri, Gian Luigi Paltrinieri, Mahon O'Brien e Orietta Ombrosi. Sono inoltre previste alcune presentazioni di libri, organizzate in collaborazione con il festival Un'Isola in Rete. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 giugno.Ad aprire il calendario sarà la sesta edizione della scuola estiva Le parole degli antichi, dal titolo Gli antichi che non ti aspetti e in programma il 3 e 4 lugliopresso l'Archivio Storico e la Biblioteca Comunale di Castelsardo. L'iniziativa proporrà un percorso dedicato al pensiero e alla cultura classica, con la partecipazione di Tommaso Braccini, Graziana Brescia, Sotera Fornaro, Mario Lentano, Anna Maria Urso e Massimo Raffa. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 26 giugno. Il programma proseguirà il 9 e 10 luglio con l'ottava edizione della Scuola estiva di Critica e Letteratura, appuntamento ormai consolidato per chi desidera approfondire strumenti e metodi dell'analisi letteraria. Le lezioni saranno affidate ad Alessandro Cadoni, Giorgio Ficara, Filippo La Porta, Raffaele Manica e Massimo Onofri. In questa sede, nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio, avverrà anche il conferimento del premio per la giovane critica Dino Garrone, giunto alla sua settima edizione. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 giugno. Il ciclo si concluderà l’11 e il 12 luglio con il Laboratorio di scrittura creativa guidato da Walter Siti, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea e vincitore del Premio Strega nel 2013. L'iniziativa offrirà ai partecipanti un'occasione di confronto diretto sui processi di costruzione del testo narrativo e sulle tecniche della scrittura letteraria. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 25 giugno.

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