Ad Ardauli si rinnovano gli antichi rituali dedicati alla festa di San Giovanni. L'Associazione culturale Coro Polifonico Femminile Bonucaminu per domani 23 giugno propone infatti la XVI edizione del Festival di Ispirazione Popolare. Una serata speciale tra musica, tradizione e suggestioni della cultura popolare sarda, dove il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante tra racconti, leggende e antiche atmosfere. La serata “Abba muda e fogos inantaos”, presentata da Lucia Cossu e con la partecipazione di Federica Olla, si terrà a partire dalle 21,30 in Piazza San Damiano.

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