Ultimi preparativi per la festa di San Giovanni Battista a Quartu. Domani mattina la grande tracca a forma di vela sarà esposta al pubblico fuori dalla casa dell'obriere Stefano Campus e di sua moglie, l'obriera Daniela Porcu, in via San Salvatore. La tracca, che conserva la sua forma probabilmente dai fenici, è così maestosa e bellissima con le sue migliaia di stelle di carta velina colorate , i fiori di carta pesta e poi i copriletti all’uncinetto e i teli di lino bianco. Un imponente carro agricolo , che sembra trasformarsi in un castello pieno di stelle e di decori. Per preparla ci sono voluti giorni e tante mani. La festa entra poi nel vivo domani nel pomeriggio alle 14, quando l'orbriere Stefano Campus andrà a casa di ognuna di loro a prendere le sette traccheras che siederanno nella tracca : Anastasia Piras 16 anni, Greta Piras 14, Alessandra Mulliri 16, Enrica Portas 14, Angelica Melis 12 e le più piccole Mia Ibba e Eleonora Sollai, entrambe 10 anni accompagneranno San Giovanni con i loro canti. Alle 19 poi ci sarà la partenza del corteo storico da via San Salvatore accompagnato da calessi, carri e dai suonatori Michele Deiana, Celio Mocco e Stefano Cara e dai gruppi folk Città di Quarto, associazione Sorres di Villasor e i Nuraghe di Settimo. Il corteo proseguirà per le vie Fiume, Merello, Sant'Antonio, piazza IV Novembre e poi verso Sant'Andrea al parco Parodi passando per via Leonardo da Vinci. Al parco Parodi alle 21,30 ci sarà la serata musicale con i Radiofonica.

© Riproduzione riservata