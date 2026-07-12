In arrivo anche per gli studenti con disabilità del Parteolla i contributi per il trasporto scolastico erogati dalla Città Metropolitana di Cagliari. Un’importante misura di sostegno per i ragazzi che frequentano gli istituti superiori del capoluogo e hanno bisogno di assistenza per gli spostamenti dai paesi di residenza. Il trasporto prevede la possibilità di avere un mezzo dedicato e la presenza di un accompagnatore.

Le domande dovranno essere presentate online entro il 31 luglio 2026 attraverso la piattaforma Icare della Città Metropolitana di Cagliari, accessibile dal sito istituzionale www.cittametropolitanacagliari.it nella sezione “Servizi all'Utenza”. Per l’accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID o di CIE.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 0704092036/2218 o 3382066115 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

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