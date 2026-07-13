Il primo appuntamento di Estate allo Stagno sarà dedicato a uno degli animali più affascinanti del Mediterraneo, ovvero la tartaruga marina Caretta caretta. L’iniziativa, organizzata dal Ceas Stagno e Ginepretto di Platamona, si terrà sabato 18 luglio dalle 17, un evento in collaborazione con gli specialisti del Crama, il Centro recupero animali marini che opera sull’isola dell’Asinara. L’incontro prevede due sessioni, la prima dalle 17 alle 18.15 dal titolo “Le tartarughe marine conoscerle per proteggerle" la seconda a seguire fino alle 19.30, intitolata "Nidificazione e tutela: riconoscere e gestire un evento di nidificazione". Insieme agli esperti del Crama si andrà alla scoperta del mondo delle tartarughe marine: la loro biologia, il ciclo vitale, le principali minacce alla loro sopravvivenza e il ruolo che ognuno di noi può avere nella loro tutela. Durante l’incontro si parlerà anche di nidificazione per imparare a riconoscere le tracce lasciate sulla spiaggia, e capire come comportarsi in presenza di un nido e quali sono le corrette procedure di segnalazione, con indicazioni utili anche per le strutture ricettive del territorio.

© Riproduzione riservata