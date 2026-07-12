Per la prima volta nella sua storia, il Tempio Faber Festival supera i confini di Tempio Pausania e approda a Luras, coinvolgendo una nuova comunità della Gallura nel percorso dedicato alla musica e all'eredità poetica di Fabrizio De André.

«È un passaggio importante, che ci rende particolarmente orgogliosi», afferma l'Amministrazione comunale. «La musica, la poesia e l'eredità culturale di Fabrizio De André incontrano il nostro paese, i nostri luoghi e la nostra comunità». L'appuntamento è fissato per mercoledì 15 luglio alle 21:30, nel sagrato della chiesa di San Pietro. «Ospiteremo Denise Gueye & Marco Carta con "Le Storie di Ieri", un concerto raffinato e intenso che rilegge il repertorio deandreiano attraverso voce, chitarra e sensibilità contemporanea», annuncia ancora l'Amministrazione.

Il Tempio Faber Festival è ormai da anni uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del territorio. Nato per rendere omaggio a Fabrizio De André, ne mantiene vivo l'universo poetico e musicale, costruito attorno a temi come la libertà, la memoria, l'attenzione verso gli ultimi, le guerre e una profonda riflessione sull'umanità. L'edizione di quest'anno segna dunque un ulteriore passo avanti nel percorso della manifestazione, che allarga il proprio raggio d'azione e coinvolge nuove realtà della Gallura. La tappa di Luras rappresenta così non soltanto un concerto, ma anche un incontro tra la poetica di De André, i luoghi del paese e la comunità locale.

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