Una notte di sport, passione e divertimento, dove a parlare sarà solo il campo. Cresce l'attesa a Selegas per l'atteso torneo di calcio a 5 "Tutto in una notte", in programma sabato 18 luglio a partire dalle ore 19. La formula della manifestazione è tanto semplice quanto avvincente: un'unica serata adrenalinica che vedrà confrontarsi un massimo di dodici squadre, pronte a darsi battaglia fino all'ultimo gol per decretare un solo vincitore.

Per garantire l'equilibrio del torneo, il regolamento prevede la partecipazione di un massimo di due giocatori tesserati di calcio a 5 per squadra. Ricco il montepremi in palio per le prime classificate: 900 euro per i vincitori, 400 euro per la seconda squadra sul podio e 200 euro per la terza. Non mancherà lo spazio per l'ironia e la goliardia tipica dei tornei estivi, con l'assegnazione del temuto (e divertente) "Premio Squadra Spugna” destinato alla formazione meno competitiva del torneo.

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