Le amministrazioni comunali di Teulada e Sant'Anna Arresi hanno emesso un ordinanza di modifica temporanea alla viabilità ordinaria per consentire lo svolgimento della competizione agonistica di Triathlon denominata ”Challenge Forte Village Sardinia ” in previsione per domenica 26 Ottobre 2025.

A Sant'Anna Arresi il percorso interesserà alcune vie del centro: Piazza Martiri dal civico 1 al12 tratto compreso tra l'intersezione con la via Battisti e via del Nuraghe, Via Torino nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via del Nuraghe e Via Italia, Via Cesare Battisti tratto nel compreso tra Via Italia e Via Milano.

In tutti i tratti interessati dalla gara ciciclistica ci sarà la sospensione temporanea della circolazione veicolare, che avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corso secondo i regolamenti sportivi, a partire da trenta minuti prima del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” e fino a quindici minuti dopo il passaggio di quello recante il cartello mobile “FINE GARA CICLISTICA”.

Stesse limitazioni anche nel Comune di Teulada. Interessate la via Cagliari, dall'ingresso del centro urbano (civico 114) fino al ponte di intersezione con Via Costituzione; Via Sulcis, dall’intersezione con Via Costituzione fino all’ingresso del Palazzetto dello Sport.

Oltre le vie del centro saranno interessate dall'evento la statale 195, la strada panoramica provinciale 71 e la strada comunale che conduce al porticciolo turistico di Teulada dove sarà sospesa la circolazione temporanea del traffico a partire da 30 minuti prima del passaggio del veicolo che indica l'inizio della gara e sino alla fine del passaggio.

