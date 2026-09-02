Dal 5 settembre al 4 ottobre, il Museo d’arte contemporanea - Casa Falconieri ospita la mostra “I luoghi del segno - Paladino Il segno inciso” dedicata alla produzione artistica di Mimmo Paladino, artista di fama internazionale con presenze in importanti musei come il MoMa di New York e la Tate Gallery di Londra.

In mostra 30 opere, esposte per la prima volta in Sardegna. “Un’iniziativa incentrata sulla straordinaria capacità dell’artista campano di trasformare il linguaggio dell’incisione in uno spazio di invenzione e memoria – sottolineano gli organizzatori – un tributo alla poetica immaginifica di Paladino, tra i massimi artisti figurativi italiani contemporanei». L’inaugurazione si terrà sabato prossimo alle 20 negli spazi del museo di via Carducci. Saranno presenti la presidente di Casa Falconieri Gabriella Locci, il direttore scientifico del Dart, Dario Piludu, il sindaco di Dolianova Ivan Piras, la critica d’arte Alessandra Menesini, l’operatore culturale Paolo Frau e gli ospiti spagnoli Nicolas Llorens Lebeau e Vilma Dobilaite, rispettivamente presidente e direttrice artistica del Valencia Photo Festival. Coordina la giornalista Manuela Vacca. Ingesso libero.

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