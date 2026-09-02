Luoghi reali e al contempo dell'anima, con la Versilia come punto di partenza e di ritorno, e l'inesorabile tempo nel mezzo: questi sono alcuni dei temi toccati dal poeta, traduttore e critico letterario Diego Bertelli Lenzoni nella sua nuova raccolta "Results", pubblicata quest'anno per Edizioni Prufrock e in arrivo a Cagliari nella nuova anteprima alla dodicesima edizione del Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall'associazione culturale L'Alambicco.

Appuntamento venerdì 4 all'Hostel Marina delle scalette di San Sepolcro al civico 3, con l'autore a presentare la sua opera in dialogo con la giornalista Lorella Costa. Al centro un lavoro che s'interroga sul tempo e ciò che il suo passare lascia su persone, luoghi, affetti e memorie, in un'America che non è solo quella fisicamente attraversata, ma anche una geografia intima che accompagna l'autore nel viaggio dalla riviera versiliana fino al suo ritorno, e nelle inevitabili conseguenze dell'esperienza e del periodo trascorso, depositato sulla propria pelle come su quella degli altri.

Ne risulta così una raccolta sviluppata intorno a opposti che convivono senza trovare forzata conciliazione: l'unità e il tassello, il maschile e il femminile, l'amore reale e quello impossibile, la vita spezzata e la morte compiuta. "Results" è al contempo un libro di benvenuto e di commiato, nella prova di forza poetica contro un tempo senza freni e la sua logica conclusione del trapasso. E proprio nel dolore Bertelli ritrova le gioie, grandi e piccole, dell'esistenza umana.

Nato a Pietrasanta nel 1977, Bertelli si occupa di poesia contemporanea e traduzione, debuttando nel 2021 con la plaquette "Si lasciano cadere" per "Isola" di Mariagiorgia Ulbar. Suo è l'adattamento italiano del graphic novel tratto da "Il Grande Gatsby" (Tunué, 2021), così come la nuova versione del "Calamus" di Walt Whitman, rielaborato nel titolo "Rivelerò io cosa dire di me" (Marcos y Marcos, 2023): ha inoltre curato "Tutte le poesie" (2019) per Le Lettere e la nuova edizione de "L'osso, l'anima" (2022) di Bartolo Cattafi. L'autore è così ospite di un'iniziativa che vede anche il parteneriato di Comune e Regione, in collaborazione con il Centro Internazionale Studi Europei Sirio Giannini.

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