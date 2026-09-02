Un viaggio nel tempo tra passato e presente, così Uri rivivrà la bellezza autentica delle tradizioni con S’affidu a S’antiga. L’appuntamento è per il 4 settembre quando verrà celebrato il Matrimonio come si usava un tempo. Un vero e proprio rituale, nel tempo, che custodisce memorie, tradizioni, usanze e saperi. Un tuffo nella memoria e nella tradizione più autentica della Sardegna tra riti antichi, abiti storici e forti emozioni collettive.

L’evento prenderà il via giovedì pomeriggio, con la vestizione dello sposo e della sposa presso le rispettive abitazioni, seguita dalla benedizione degli sposi e da un partecipato corteo, con parenti e amici degli spoverso la chiesa per la celebrazione del rito religioso. Alle 18. 30, la Messa solenne nella chiesa di Nostra Signora della Pazienza, celebrata da “su Rettore” Francesco Tavera. Seguiranno il brindisi e i balli per gli sposi in “ Carrela e cheja” e su trattamentu del gruppo folk Santa Rughe. Tra gli eventi anche l'intrattenimento con Poesias tra balli tradizionali in piazza della Libertà. Infine la visita alla Casa dello sposo e all'abitazione della sposa.

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