Tissi si prepara a celebrare Halloween con un evento senza precedenti: sabato 31 ottobe alle 18 apre "Tissi Horror Park", una straordinaria esperienza immersiva ideata e realizzata dall'artista tissese Entony Zuri, con il sostegno dell'Amministrazione comunale.

Si tratta di un percorso da brivido di oltre mille metri quadrati, tra case infestate, scenografie horror e una spettacolare escape room al buio. Il parco sarà poi visitabile per tutta la settimana, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di immergersi nelle sue atmosfere da brivido e di scoprire ogni angolo di una delle attrazioni più originali dell'autunno tissese.

Dietro il progetto c'è la creatività e la passione di Entony Zuri, da anni impegnato nella realizzazione di allestimenti tematici capaci di coniugare adrenalina, divertimento e meraviglia. Una passione nata fin da ragazzo, alimentata dal fascino delle storie misteriose e dalle sfide tra amici, che oggi si traduce in installazioni sempre più spettacolari e coinvolgenti.

Tra le principali attrazioni spicca una sorprendente escape room di circa 100 metri quadrati, progettata per essere affrontata completamente al buio. I partecipanti, muniti esclusivamente di torce elettriche, dovranno orientarsi in un labirinto ricco di misteri e colpi di scena, cercando di trovare l'uscita prima dello scadere del tempo. L'evento sarà animato anche dalla Consulta Giovanile di Tissi, che curerà il servizio bar con panini e bevande e contribuirà ad arricchire la serata con musica e intrattenimento a tema.

Non mancherà il tradizionale contest per la maschera più terrificante, suddiviso in due categorie: bambini dai 0 ai 12 anni e ragazzi e adulti dai 13 anni in su. I partecipanti potranno sfidarsi a colpi di creatività e paura per conquistare il titolo della maschera più spaventosa della serata.

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