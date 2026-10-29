Venerdì 30 ottobre, a Gonnostramatza, proseguono gli appuntamenti con il ciclo “Le Giornate di Carla”, promosso dal Comune e organizzato da Nabui. Dallo scorso 24 ottobre, giorno dell’anniversario della morte di Carla Sebis, fino al 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, una serie di iniziative che si propongono di andare oltre la commemorazione, aprendo spazi di confronto e partecipazione attraverso la cultura, il teatro e attività rivolte alle nuove generazioni. Venerdì 30, alle 18.30 al Teatro Comunale, in piazza San Michele, sarà ospite Francesca Cavallo, autrice dei best seller “Storie della buonanotte per bambine ribelli” e “Storie spaziali per maschi del futuro”. Attraverso il suo lavoro sulle narrazioni per l’infanzia e sui modelli di genere, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul potere delle storie nel costruire immaginari, mettere in discussione gli stereotipi e aprire nuove possibilità per le bambine e i bambini.

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