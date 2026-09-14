Sabato pomeriggio il centro storico di Oristano cambia ritmo e si trasforma in un grande spazio a cielo aperto dedicato allo sport, al volontariato e alla socialità. Dopo il successo degli anni scorsi, torna dalle 16 alle 20 “Sport e Solidarietà”, la manifestazione promossa dal Centro Commerciale Naturale insieme al Comune e alla Consulta Giovani.

Il programma mette in campo una lunga lista di discipline: calcio, pallavolo, scherma, golf, tennis, hockey, basket, danza e molto altro. Bambini, ragazzi e adulti potranno assistere alle attività, ma soprattutto provare e conoscere le realtà sportive del territorio.

La novità di questa edizione è l’ingresso in scena di numerose associazioni di volontariato, che saranno presenti con dimostrazioni e attività per raccontare il proprio impegno e incontrare il pubblico. «Vogliamo che sia una festa capace di coinvolgere davvero tutto il centro», spiega la presidente del CCN Rita Musso.

Una festa diffusa che attraverserà piazza Roma, piazza Eleonora, via Tirso, via Mazzini e piazza Manno, portando sport e associazionismo direttamente nelle strade della città.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 14 di sabato 19 settembre fino al termine delle esigenze saranno vietati transito e sosta in piazza Roma, via Mazzini, via Eleonora D’Arborea, nel tratto interessato di via Tirso e in parte di via Figoli. Previsti anche percorsi alternativi e deviazioni del traffico.

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