Tra le attività di aggregazione sociale, il Comune di Palmas Arborea ha intenzione di attivare un servizio rivolto alle persone di età pari o superiore ai 60 anni. A loro, infatti, sarà dedicato il corso di “Ginnastica Dolce”, rivolto a un numero massimo di 25 residenti. L’iniziativa si svolgerà per 32 settimane, nel periodo tra ottobre 2026 e maggio 2027, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, presso la palestra comunale.

Per partecipare al corso è necessario possedere il certificato medico rilasciato dal Medico di base o Medico dello Sport per attività sportiva non agonistica. Il servizio avrà un costo complessivo annuo a carico dei partecipanti di 80 euro. Per poter partecipare si potrà presentare domanda al Comune, entro il 15 settembre, attraverso la compilazione dell’istanza online presente nel sito istituzionale dell’ente.

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