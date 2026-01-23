Si svolgerà domani, sabato 24 gennaio a partire dalle ore 16.30 presso la sala A. Sassu, in via Garau a Thiesi, l’incontro dal titolo "Il Mejlogu e le Domus de Janas Patrimonio Unesco. Esperienze e prospettive nella "Terra di mezzo".

All’incontro, organizzato dalla Società Cooperativa Siendas e finalizzato alla divulgazione nei territori delle tematiche legate all’Iter che ha portato il riconoscimento Unesco di alcuni siti archeologici ubicati nel territorio storico del Meilogu, parteciperà la Soprintendente Monica Stochino e vedrà, tra gli altri, gli interventi della funzionaria restauratrice Sofia Bertolini e della funzionaria archeologa Nadia Canu.

Per i saluti istituzionali sarà presente il sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta. Inoltre interverranno anche Giuseppa Tanda, presidente Cesim, Fabiana Pinna presidente del Rotary club Meilogu, gli archeologi Piera Cuccu, Stefano Ruiu, Federica Fiore e Maria Giovanna De Martini.

