27 agosto 2025 alle 21:51
Sinnai, si balla in piazza Sant’Isidoro col dj Sandro MurruAppuntamento giovedì 28 agosto
Giovedì 28 agosto 2025 Piazza Sant’Isidoro ospiterà il DJ Show di Sandro Murru, uno dei nomi più noti della scena dance sarda.
Oltre alla musica, la serata sarà accompagnata da un’area dedicata al food & drink.
L’evento fa parte del calendario “Estate a Sinnai e Solanas 2025”, promosso dal Comune di Sinnai.
